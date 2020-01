“La Boheme” il 29 gennaio alla Multisala Paolillo

Dal Covent Garden di Londra arriva alla Multisala Paolillo “La bohème” di Giacomo Puccini nella magnifica produzione del regista Richard Jones, coadiuvato da Julia Burbach. L’appuntamento in diretta via satellite è fissato per mercoledì 29 gennaio alle ore 20.45.

“La bohème” narra la relazione amorosa tra lo squattrinato poeta Rodolfo e la sarta Mimì, contrapponendola a quella più spensierata tra il pittore Marcello e la cantante Musetta. Mimì è gravemente malata di tubercolosi e lei e Rodolfo decidono di separarsi in modo che la giovane possa trovare un amante più ricco, in grado di fornirle le cure di cui ha bisogno. Si riuniranno solo nelle ultime ore di Mimì, quando la donna tornerà dall’unico uomo che abbia mai amato.

“La bohème” nella meravigliosa produzione del regista Richard Jones, coadiuvato da Julia Burbach, cattura sia gli aspetti umoristici sia quelli tragici dell’opera, mentre i disegni accattivanti dello scenografo Stewart Laing, in particolare nell’Atto II, danno vita alla Parigi del XIX secolo con i suoi abbaglianti negozi e caffè.

La musica è tra le più belle di Giacomo Puccini, con momenti salienti tra cui le arie e il duetto d’amore di Rodolfo e Mimì nell’Atto I, i cori natalizi dell’Atto II e la straziante scena finale in cui Mimì e Rodolfo si riuniscono.

Lo straordinario e spettacolare cast include il tenore americano Charles Castronovo (Rodolfo) e il soprano bulgaro Sonya Yoncheva (Mimì), insieme al baritono polacco Andrzej Filonczyk nei panni di Marcello, il soprano russo Aida Garifullina, che debutta alla Royal Opera House di Londra come Musetta, il baritono ungherese e talento del Jette Parker Young Artists Programme Gyula Nagy come Schaunard e il basso slovacco Peter Kellner come Colline. Dirige l’orchestra Emmanuel Villaume.

Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.

In Italia la stagione 2019-2020 della Royal Opera House è distribuita nei cinema da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.