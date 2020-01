Sardine anche a Barletta per combattere odio e divisioni

Antifascismo e lotta alla discriminazione razziale, ma anche rifiuto del sovranismo e della violenza verbale come arma di sopraffazione in politica. Piovono sardine anche a Barletta. Il movimento nato in Emilia Romagna per arginare l’avanzata degli estremismi di destra si ritrova nella provincia Bat, dandosi appuntamento in piazza Caduti in Guerra. Sul palco salgono tanti giovani artisti, oltre ai rappresentanti dell’Anpi, dei sindacati e di Arcigay Bat. I numeri non sono esaltanti, alla manifestazione aderiscono poco più duecento persone ma il messaggio arriva comunque forte e chiaro: esiste un’alternativa, dicono a Barletta, ad una politica che alimenta odio e divisioni.

Le sardine festeggiano la vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna e danno appuntamento il prossimo 14 marzo a Scampia per il raduno nazionale. L’auspicio, concludono a Barletta, è di proseguire la mobilitazione anche in Puglia in vista dell’appuntamento con le elezioni regionali della prossima primavera.

Il servizio.