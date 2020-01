Spazzamento meccanizzato, da febbraio nuovo servizio e nuova zona

Il servizio di spazzamento meccanizzato, introdotto dall’Amministrazione comunale d’intesa con la società Bar.S.A. S.p.A. e realizzato con la collaborazione della Polizia municipale, dopo 14 mesi di sperimentazione, a partire da febbraio prossimo, come già annunciato, sarà incrementato, con la istituzione di una nuova zona, la quinta, e potenziato nella sua efficacia. Di supporto e dopo il passaggio della spazzatrice, infatti, le strade interessate saranno lavate e sanificate con attrezzature e prodotti idonei a tale intervento.

La nuova zona prevista è quella di Medaglie d’oro, via Vitrani, via Rizzitelli, via Girondi, via Chieffi e via Libertà. Il servizio, dunque, a partire dal mese di febbraio prossimo, comincerà il giorno 1 del mese e si concluderà il giorno 10.

Si ricorda che lo spazzamento meccanizzato è regolato da una apposita ordinanza che prevede che lo stesso venga effettuato nei giorni stabiliti, dalle 5 alle 9 del mattino, e dispone il divieto di sosta con rimozione durante lo svolgimento del servizio, come da apposita segnaletica predisposta, fissa, che indica le prescrizioni disposte per non incorrere nelle conseguenti sanzioni.

A tale scopo si informa la cittadinanza che, a supporto di tale segnaletica, il comune si farà carico di fare apporre una ulteriore segnaletica temporanea cartacea in concomitanza con l’espletamento del servizio, per la durata di sei mesi, dopo di che tale affissione sarà sospesa, atteso che lo spazzamento meccanizzato è partito da oltre un anno e che è presente l’apposita segnaletica verticale fissa. Sono inoltre stati affissi manifesti e distribuite locandine allo scopo di informare i residenti della Zona 5.

Di seguito il calendario delle zone e dei rispettivi giorni di intervento

1 febbraio lato civici dispari – 2 febbraio lato civici pari ZONA 1

via Milano; via Boggiano; via Canne; via Togliatti; via Scommegna; via Luigi Dicuonzo; via Musti; via Firenze.



3 febbraio lato civici dispari – 4 febbraio lato civici pari ZONA 2

via Milazzo; via San Francesco D’Assisi; via Palestro; via Venezia; via Regina Margherita; corso Vittorio Emanuele; via Nanula; via Roma.



5 febbraio lato civici dispari – 6 febbraio lato civici pari ZONA 3

via San Samuele; via Solferino; via Del Gelso; via Ofanto; via Prascina; via Monsignor Dimiccoli; via Magenta.



7 febbraio lato civici dispari – 8 febbraio lato civici pari ZONA 4

via Canosa; via Madonna della Croce; via Barberini.

9 febbraio lato civici dispari – 10 febbraio lato civici pari ZONA 5

Via Vitrani, via rizzitelli, via Girondi, via Chieffi, via Libertà;