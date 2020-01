Malviventi “ripuliscono” un negozio di telefoni: banda in azione nel quartiere Patalini

Solo cinque minuti. Tanti sono bastati alla banda di ladri entrata in azione domenica notte, a Barletta, per scassinare la serranda di un negozio di telefonia e portare via una refurtiva del valore di circa 20mila euro.

Siamo in via Dante Alighieri, nel quartiere periferico Patalini. Le telecamere di videosorveglianza immortalano quattro malviventi, con i volti coperti da cappucci e passamontagna, mentre sollevano con forza la saracinesca dell’esercizio commerciale e con violenti calci frantumano la vetrina scaraventando a terra tutto ciò che ostacola il loro ingresso nel negozio. Scatta l’allarme interno ma nessuno, nei dintorni, sembra accorgersi di nulla.

Nell’attività commerciale agiscono in tre, il quarto della banda rimane all’esterno fungendo da palo per i complici. Con un martello vengono frantumate una dopo l’altra tutte le vetrine del negozio. I ladri si impossessano di cellulari e tablet che depositano in una grande cesta. Poi si danno alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Amara sorpresa al mattino per i proprietari del negozio che hanno depositato la loro denuncia alla caserma dei carabinieri. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza sono ora al vaglio dei militari che indagano sull’accaduto.