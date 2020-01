“Aprite la casa di riposo”: lavoratori ed anziani protestano davanti ai cancelli

A Barletta, anziani e lavoratori protestano insieme contro la chiusura prolungata della Casa di Riposo “Regina Margherita”. “I lavori di riqualificazione sono terminati da un anno e mezzo – spiegano – ma la riapertura della struttura tarda ad arrivare”.

“Pronti a fare la nostra parte ma rimaniamo in attesa di conoscere le decisioni del presidente del CDA”. Nessun rimpallo di responsabilità sulla chiusura prolungata della ASP casa di riposo Regina Margherita. Il Comune è pronto a fare la sua parte, spiega il sindaco Cannito, e resta in attesa di conoscere le decisioni del presidente del Consiglio d’Amministrazione nominato dalla Regione per rilanciare la struttura ed affrontare la difficile situazione economica in cui versa l’ente. Il primo cittadino tornerà anche nelle prossime ore a sollecitare un suo intervento.

In tema di servizi alla persona, il sindaco ha promesso di rivedere le tariffe per l’assistenza domiciliare a persone non autosufficienti il cui innalzamento deciso dalla giunta comunale aveva provocato veementi proteste tra i cittadini che ne usufruiscono.

Il servizio di News24.City.