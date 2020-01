Wolkswagen Barletta Half Marathon, tutti in pista domenica 9 febbraio

​Tutto pronto per la VII Edizione della VOLKSWAGEN BARLETTA HALF MARATHON, la mezza maratona tra le più partecipate del Sud Italia che si svolgerà domenica 09 Febbraio 2020 ore 9.00 nei pressi del Castello. Una manifestazione che unisce Sport e Valorizzazione del territorio.

Organizzata dalla ASD Barletta Sportiva, capitanata dal Presidente Enzo Cascella è patrocinata dal Comune, dalla Presidenza del Consiglio Comunale e della Provincia BAT. Sarà Campionato Nazionale UISP 2020 di Mezza Maratona, oltre al coinvolgimento della Federazione di Atletica Leggera dei disabili:​ FISPES. Tra gli associati vi sono infatti atleti che svolgono attività agonistica sportiva,​ con lo scopo di poter partecipare​ ​ alle paraolimpiadi. Sarà presente anche Alessandro, un ragazzo su sedia a rotelle che con l’ausilio di un ruotino e con un motivato Gruppo di Spingitori, realizzeranno un sogno, traghettandolo fino al traguardo. È previsto l’arrivo di circa 3.000 atleti più gli accompagnatori, provenienti da​ tutta Italia,​ che oltre alla partecipazione alla gara, visiteranno la nostra città e il nostro territorio, infatti a cura dell’Associazione CTG​ giovanile Barletta, Presidente Antonella Larosa, sono state istituite visite guidate ai monumenti più importanti della città. Tutti coloro che taglieranno il traguardo riceveranno una bellissima medaglia che ritrae il Colosso di Barletta Eraclio.

La ASD BARLETTA SPORTIVA con il suo lavoro in tutti questi anni sta​ portando avanti un progetto che parla di cultura​ sotto tutti gli aspetti, oltre alla cultura dello Sport, del Turismo, quest’anno presterà particolare attenzione alla Cultura​ del Territorio e dell’ambiente. ​​Infatti durante la Manifestazione, tutte le bottigliette e tappi di plastica utilizzati, saranno raccolti e destinati ad un’azienda del settore ” TECNOFER” di Murgolo Ruggiero, leader anche nel recupero di materie plastiche, che destinera’ il ricavato all’acquisto di alberi da destinare in un’area verde della Città. ​ ​ ​VOLKSWAGEN Barletta Half Marathon, non solo sport, ma è anche solidarietà, infatti sarà presente l’associazione ADISCO che si occupa di promuovere la donazione del cordone ombelicale, ricco ​di cellule staminali, fondamentali per la cura di moltissime malattie. Inoltre la manifestazione diventa internazionale con la partecipazione dell’ Associazione INTERCULTURA, Presidente Antonella Porcelluzzi, che in questo momento storico di globalizzazione, porta i nostri ragazzi in tutto il mondo. Una novità che sicuramente piacerà agli appassionati di auto d’epoca, è l’esclusiva partecipazione della “Apulia Volkswagen Club Bari” che con i suoi coloratissimi Pulmini, Maggiolini e New Beetle, faranno da apripista per poi posizionarsi nei pressi del Castello. Vi saranno inoltre altre associazioni partnership: Avser, Avis, Fratres, Fareambiente, Croce Rossa Italiana, Barletta sui pedali, Lega ambiente e​ per finire un gemellaggio con ESERCITO ITALIANO.