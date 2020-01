Biblioteca Loffredo, torna “Scelti per voi”

Torna la brochure “Scelti per voi”, strumento per guidare gli utenti della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta nella scelta dei libri più recenti inclusi nel catalogo bibliografico. La guida, tascabile, è in distribuzione gratuita nella stessa Biblioteca (Castello) e all’URP, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (Palazzo di Città, pianterreno). Gli aggiornamenti sono disponibili online (www.comune.barletta.bt.it/biblioteca) con la raffigurazione delle copertine e una breve descrizione delle pubblicazioni selezionate.