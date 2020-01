Dialoghi sulla Bellezza: la cultura del bello promotrice di innovazione

Venerdì 31 gennaio al GOS di Barletta, nell’ambito del progetto “Z.I.P. Zone Interdisciplinar Projects”, l’incontro pubblico DIALOGHI SULLA BELLEZZA racconta come la cultura del bello si può fare promotrice di innovazione urbana e sociale. Sarà presente Alfonso Pisicchio, Assessore regionale all’Urbanistica.

Il termine “bellezza” ha un valore nelle politiche per le città? Il verde cittadino è un bene da tutelare e valorizzare al pari di un bene culturale? La street art è arte pubblica o decoro urbano? A rispondere a questi e molti altri interrogativi, in Puglia, è una Legge sulla Bellezza, la prima in Italia che mira a coniugare questo complesso concetto con i processi di evoluzione del territorio. Questi i temi della tavola rotonda DIALOGHI SULLA BELLEZZA, aperta alla città e agli stakeholder del progetto con dialoghi di scambio, esempi e buone pratiche, che mira a raccontare come la cultura del bello si possa far promotrice dell’innovazione urbana e sociale. Ad animare l’incontro, che avrà la struttura di un dibattito con i promotori del progetto “Z.I.P. Zone Interdisciplinar Projects” e le istituzioni, è l’architetto del paesaggio e Ingegnere Maria Cristina Petralla, esperta di rigenerazione urbana del progetto, in tandem con la storica dell’arte e manager culturale Giusy Caroppo, responsabile scientifica di Z.I.P. Al centro del dibattito la “Legge sulla Bellezza”, che sarà illustrata dal Prof. Alfonso Pisicchio, Assessore alla Pianificazione Territoriale. Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative della Regione Puglie e dal co-redattore della legge e coordinatore del Tavolo Scientifico, l’Arch. Vincenzo Lasorella, dirigente regionale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio. Dopo i saluti istituzionali portati dal Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito e dall’Assessore all’Ambiente Ruggiero Passero, il presidente dell’Associazione Eclettica, Stefano Faccini, introdurrà gli ospiti della TAVOLA ROTONDA: l’arch. Daniela Fabiano, Funzionario Architetto della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie BAT e Foggia; l’arch. Paolo D’Addato, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia della BAT; l’avv. amministrativista Beppe Macchione; l’arch. Domenico Delle Foglie, Responsabile Regionale del Settore Urbanistica e Territorio Legambiente Puglia; l’ing. Francesco Rotondo, Presidente della sezione pugliese dell’Istituto Nazionale di Urbanistica; il dott. Cosimo Santoro, Referente BAT per ANCE e Confindustria. L’attenzione, da una visione panoramica e non solo regionale, si sposta quindi sulla città. Il giornalista Paolo Doronzo, riaccendendo la memoria storica del primo collettivo, denominato FRED, che puntò i riflettori sull’Ex Distilleria, porterà sul tavolo di discussione i documenti raccolti allora e riuniti dall’aps ArcheoBarletta e gli spunti per una possibile riconversione dell’area. Sarà l’occasione per illustrare una nuova forma di visita guidata che guarda anche ai luoghi dell’abbandono caratterizzati dall’archeologia industriale, grazie alle attività dell’associazione Walking Tour Barletta. A chiudere la serata, il focus “Quale mission per la Street Art?” con il dibattito tra noti artisti del territorio che, con significativi interventi negli spazi pubblici hanno lasciato tag incisive e personali – Niko Skolp col Collettivo Wallness Club, Raffaele Fiorella, Rizek, Daniele Geniale, Alessando Suzzi – e la proiezione di due video, prodotti da Eclettica-Cultura dell’Arte, che hanno come sfondo il paesaggio industriale e aree dimenticate della città: la video-performance liberamente ispirata a “L’Histoire des larmes” di Jan Fabre, a cura de La Compagnia delle Formiche e Teatro dei Borgia (realizzata nell’ambito di “Watershed”, primo assoluto al “Programma Cultura” della Commissione Europea) e “*Fuck in Lulu* performance per una massaia e due galline” di e con Sergio Recanati (vincitore del bando “ZONA FRANCA CREATIVITY” nel 2012) . La tavola rotonda è un appuntamento della sezione RigenerAzioni di “Z.I.P. Zone Interdisciplinar Projects”, progetto vincitore del Bando CREATIVE LIVING LAB, intervento promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo.