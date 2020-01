“Luigi ti amo”, da atto vandalico a progetto educativo per ragazzi

Come trasformare l’ignoranza che si cela dietro un deprecabile atto vandalico in un percorso educativo che valorizzi conoscenza e amore per il territorio in cui si vive. Ci vuole fantasia e di certo non manca ai ragazzi dell’Arci Cafiero di Barletta, vincitori del bando Orizzonti Solidali della Fondazione Megamark, che questa mattina hanno presentato il loro ambizioso progetto nella palestra dell’istituto comprensivo Pietro Mennea. Prendendo spunto dall’eroe negativo che lo scorso febbraio imbrattò la cattedrale di Trani con la scritta “Luigi ti amo”, hanno dato vita ad un percorso ludico-didattico rivolto ad un centinaio di alunni di prima elementare, che attraverso una fiaba di cui saranno protagonisti, potranno comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente e della tutela del patrimonio culturale che li circonda.

Non solo attività laboratoriali e visite didattiche a palazzi storici e monumenti. Il progetto “Luigi ti amo”, che coinvolge le scuole “Mennea” di Barletta, Petronelli di Trani e Oberdan di Andria, prevede anche un evento finale in cui gli studenti delle diverse città si scambieranno le conoscenze apprese durante il percorso formativo. Filo rosso dell’iniziativa, spiegano a Barletta, una fiaba che condurrà i bambini alla conoscenza di Luigi, questa volta eroe positivo, della principessa Linda e del cattivo Orco Sporco, interpretati dagli attori Michela Diviccaro, Maria Filograsso e Alessandro Piazzolla. Il progetto, spiegano dalla scuola Mennea, si concilia con le iniziative promosse dalla rete scuole Green di cui l’istituto barlettano è capofila nella Bat.

