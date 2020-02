Barletta 1922, al Manzi-Chiapulin arriva l’Otranto

Secondo impegno consecutivo in casa per il Barletta. Dopo il Vieste al “Manzi-Chiapulin” arriva l’Otranto per la giornata numero 21 del campionato di Eccellenza pugliese.

La settimana biancorossa

Dopo il 2-2 riacciuffato all’ultimo respiro contro il Vieste i biancorossi hanno sostenuto una intensa settimana di allenamento. Mister Tangorra dovrà fare i conti con le assenze degli squalificati Aprile e Zonno oltre che con le condizioni non ottimali di Pignataro e Varsi.

L’avversario

Con i suoi 26 punti l’Otranto occupa la decima posizione in classifica. Gli idruntini con sole 17 reti subite hanno la seconda migliore difesa del campionato. Undici sono invece i punti conseguiti in trasferta dai biancoazzurri, l’ultimo successo conseguito lontano dal “Nachira” è arrivato proprio al “Manzi-Chiapulin” contro l’Audace Barletta lo scorso 8 dicembre. Il match di andata si è concluso con il punteggio di 0-0 con numerose occasioni sciupate dalla squadra biancorossa.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà il signor Salvatore Montanaro della sezione di Taranto coadivuato dal signor Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta e dal signor Giuseppe Coviello sempre della sezione di Molfetta.

Biglietteria

L’ASD Barletta 1922 chiama a raccolta il proprio pubblico per il match di domenica 2 febbraio al “Manzi-Chiapulin” contro l’Otranto in programma alle 15 per il ventunesimo turno del campionato di Eccellenza, il tagliando d’accesso sarà in vendita al costo di 5 euro (più 1 di prevendita) per locali e ospiti. Questi gli orari di acquisto: da mercoledì 29 gennaio a sabato 1 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. presso il bar Revival (via dei Mandorli, 13). Dalle 13 di domenica 2 febbraio i tagliandi saranno acquistabili anche presso il Botteghino del Campo Comunale “Manzi-Chiapulin”, senza alcun costo di prevendita.

Il regolamento stagionale prevede l’ingresso ridotto (3 euro più 1 di prevendita) per Under 16 (nati dall’01/07/2003 in poi), se accompagnati da un maggiorenne, donne e Over 65. Sarà necessario esibire un documento di identità. Gli ingressi all’impianto sono chiusi 30 minuti dopo l’orario d’inizio fissato della partita e superato questo limite in nessun modo si potrà accedere all’impianto, pur in possesso di regolare titolo d’accesso.

ATTENZIONE

Si ricorda che l’acquisto di un biglietto comporta l’accettazione e il rispetto del Regolamento d’Uso del Campo Comunale “Manzi-Chiapulin”.