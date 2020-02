Trasporto pubblico potenziato nella zona industriale

La zona industriale di Barletta, via Trani e via Callano, e la zona merceologica di via Foggia saranno servite dal servizio di trasporto pubblico locale. Le prime due già lo erano ma il servizio viene modificato e integrato, con due corse, dal lunedì al sabato per via Callano negli orari che saranno stabiliti in base alle esigenze dell’utenza e tre corse, dal lunedì al sabato mattina per via Trani, negli orari che saranno stabiliti sulla base delle esigenze dell’utenza. Per via Foggia sono previste tre corse, dal lunedì al venerdì, in orari che saranno stabiliti sulla base delle esigenze dell’utenza. Le fermate saranno altresì stabilite sulla base alle medesime esigenze.

In questo modo l’esecutivo cittadino ha dato seguito all’atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale il 30 dicembre 2019, nell’ambito del Bilancio di Previsione 2020/2022, avente ad oggetto “un maggiore e completo servizio pubblico nella zona industriale e artigianale della nostra città”. Indirizzo supportato anche da una determinazione dirigenziale, la n. 2467 del 31/12/2019, con la quale si incaricava la Ditta “Paolo Scoppio & Figli Autolinee s.r.l” di Gioia del Colle, attuale gestore del servizio di trasporto pubblico in città, di continuare i servizi urbani già applicati per via Trani e via Callano, per tutto il 2020.