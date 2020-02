Volkswagen Barletta Half Marathon 2020: non solo sport

Prepariamoci a sentir “rombare” la cultura. E’ ciò che è emerso dalla conferenza di presentazione della Volkswagen Barletta Half Marathon, che si è tenuta ieri venerdì 31 gennaio presso la sede di Autocity BAT a Barletta, alla presenza e con la cooperazione in prima linea di Antonio Rutigliano (delegato CONI BAT), Antonio Salonna (Presidente FISPES Puglia), Bartolo Palmieri (CIEMME alimentari), Adriano Dimatteo (Generali Piazza Aldo Moro), Enzo Cascella (presidente Barletta Sportiva), Victor Motti (responsabile scuola del C.L tranese), Ruggiero Passero (Assessore all’ambiente), del Senatore Dario Damiani e col saluto dell’Assessore Michele Lasala. Associazioni partnership: Avser, Avis, Fratres, Fareambiente, Croce Rossa Italiana e Barletta sui pedali. Ebbene si, quest’anno la gara di mezza maratona che annualmente vivacizza le strade della patria di Pietro Mennea avrà una risonanza dal grande eco e affiancherà allo sport e alla gara podistica anche (e soprattutto) la valorizzazione storica e artistica del nostro territorio, anche mediante apposite visite guidate a cura dell’associazione CTG giovanile Barletta. La competizione, alle porte della sua settima edizione, si svolgerà domenica 9 febbraio 2020, con inizio alle ore 9:00 nei pressi del nostro Castello Svevo. Percorrerà i punti più emblematici della città, come Eraclio, la Cantina della Disfida, il Palazzo della Marra, il lungomare, e conterà la partecipazione di ben 3000 atleti, diversamente abili e non, che gareggeranno lungo un itinerario che sarà amalgama di sport e cultura. Agli apici dell’organizzazione, con il patrocinio del Comune, della presidenza del Consiglio Comunale e della provincia BAT, due grandi poli d’eccellenza.

Da un lato l’associazione ASD Barletta sportiva e il suo presidente Enzo Cascella, da sempre impegnati nella coesione di attività agonistica e riqualificazione ambientale, promotori principali della gara più acclarata del Sud Italia. Dall’altro, ulteriore motore (in tutti i sensi) della manifestazione è sicuramente stato il prezioso contributo della concessionaria di riferimento delle vetture Volkswagen, la Autocity BAT. Domenica 2 febbraio 2020 l’azienda automobilistica metterà a disposizione alcuni veicoli commerciali utili al trasporto dei rifiuti raccolti durante la giornata ecologica organizzata da Barletta Sportiva e in collaborazione con la Bar.S.A. Il punto di incontro sarà alle ore 9:00 nei pressi dell’Ipanema, sulla litoranea di Levante e approderà in zona Salinelle, sul lungomare di Ponente. Una giornata di pulizia volta alla salvaguardia della spiaggia a sud della città e alla sensibilizzazione dei cittadini. «Abbiamo desiderato molto la giornata del 2 febbraio – ci ha spiegato Monica Torre, Data Manager di Autocity BAT – perchè conferiamo molta importanza all’ecologia e a tutto ciò che può rendere migliore il nostro territorio». Dopotutto «Barletta è una città virtuosa sotto il profilo ambientale e dimostra di avere a cuore i valori che riguardano il totale rispetto ecologico e degli equilibri ecosistemici», come ha ribadito l’assessore all’ambiente Passero. Il 9 febbraio invece la Apulia Volkswagen Club Bari darà inizio alla gara con Pulmini, Maggiolini e New Beetle, apripista della maratona, una vera e propria sorpresa per gli appassionati di auto d’epoca. In un momento storico in cui si tenta di diradare il più possibile gli effetti inquinanti sul nostro territorio, questo rappresenta un gesto dall’inestimabile valore simbolico, volto a corroborare le iniziative in difesa dell’ambiente, che la concessionaria ha desiderato fortemente: «La maratona si svolge all’insegna dell’unione di storia, arte e sport – ha proseguito la Torre – Noi ci siamo inseriti come attività produttiva importante sul territorio che da sempre presta molta attenzione a tutto ciò che è organizzato a Barletta e BAT, zona di competenza per il nostro marchio Valkswagen. Vogliamo dunque rendere costante la nostra presenza non solo da un punto di vista commerciale ma anche simbolico». Non ci resta allora che “correre” verso nuovi obiettivi e come avrebbe detto il nostro amato Pietro Mennea: “I risultati si ottengono solo con molto lavoro”. In fondo si sa, l’impegno è il “motore” della vita.

A cura di Carol Serafino