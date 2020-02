“C’è posta per te”, la giovane barlettana Arianna e la sorpresa di Ciro Immobile

A poco meno di un mese dalla presenza delle telecamere Mediaset in città, è stato tempo di vedere Barletta in prima serata nel sabato di Canale 5 nei salotti di “C’è posta per te”. Effetto dell’invito recapitato dalla sua famiglia alla giovane Arianna, sorella dello sfortunato Lorenzo, che due anni fa perse la vita a causa di un arresto cardiaco mentre era in vacanza con i suoi parenti. “Quando il nostro angioletto è andato di colpo via, io mi sono chiusa in me stessa dimenticandomi tutto il resto” ha spiegato Arianna, invitata in trasmissione con ragioni spiegate da sua madre: “Sono stata a lungo concentrata sulla mia ferita, tu meriti una madre che sappia ascoltarti, pronta a proteggerti e a non farti sentire sola”. Ad attendere Arianna in studio, l’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana Ciro Immobile e sua moglie Jessica. I due hanno regalato ad Arianna un sorriso, oltre a una maglia autografata del numero 17 e un braccialetto, oltre a una macchina fotografica: “Siete come una squadra di calcio che deve unirsi per sconfiggere l’avversario – il messaggio dei coniugi Immobile – complimenti: siete una splendida famiglia” .