L’Audace Barletta espugna Trani, Vigor battuta 0-1

Tanta generosità, ma poca concretezza, in una partita dove alla fine la spunta chi ha segnato prima. La Vigor Trani perde tra le mura amiche del Comunale contro l’Audace Barletta che torna a sorridere dopo aver fatto 4 punti in 9 partite. Mister Iannone deve fare a meno di D’Onofrio, non al meglio ma comunque in panchina. Mister Sisto si presenta con l’infermeria piena e giocatori a mezzo servizio. Esclusi – tra gli altri – Stella e Mazzilli, Campanella titolare nonostante alcuni problemi alla schiena, Picci convocato anche se non ha smaltito il suo infortunio.

Il primo tempo è di marca Vigor Trani, nonostante i tanti ruoli adattati. All’8′ Negro prova subito col suo sinistro a giro, palla non lontana dallo specchio. All’11’ schema su punizione, Dentamaro si libera in area ma calcia troppo alto. La pressione tranese continua al 28′, calcio d’angolo, Bartoli arriva prima di tutti di testa ma la traiettoria è alta. Al 43′ prima occasione per l’Audace Barletta che sfrutta un errore di Muciaccia, palla per Albrizio che calcia a botta sicura, Pellegrino salva il risultato respingendo, la difesa libera. Poco prima dell’intervallo l’episodio che cambia l’inerzia del match: 45′, contatto tra Campanella e Di Federico, il barlettano cade a terra accusando una manata sul volto, l’arbitro espelle l’esperto difensore della Vigor, tra le lunghe proteste. Intervallo burrascoso che vede il parziale fermo sullo 0-0.

Inizia il secondo tempo, tranesi in 10 uomini per i prossimi 45 minuti. L’Audace sfrutta abilmente il momento e al 7′ mette la freccia: Di Federico, lasciato completamente solo in area, trova la girata vincente. Biancorossi in vantaggio proprio con l’uomo che aveva subito il fallo da espulsione. La Vigor Trani prova a reagire al 10′ con Fanelli che prova una rovesciata in area, palla che termina alta. Inizia la girandola di cambi per mister Sisto alla ricerca dei giusti equilibri per il pareggio. Al 29′ entra anche l’acciaccato Picci, come chiesto dallo stesso attaccante, una mossa che gli costerà cara. Al 30′ Dentamaro su punizione lascia partire un bolide che Di Candia manda prontamente in angolo. Al 32′ è Musa a rendersi pericoloso in area ma la difesa libera in corner. L’Audace sceglie di aspettare gli avversari per poi ripartire. Al 36′ punizione dal limite, ci prova Picci, sugli sviluppi Bartoli conclude a lato di non molto. Oltre al danno, anche la beffa: Picci resta a terra dopo la battuta, infortunato gravemente lascia il campo dopo soli 8 minuti. Nel finale il Trani non riesce a creare i presupposti per il pareggio ed il match termina 0-1 per l’Audace Barletta che torna a sorridere e complica la possibilità di vedere i playoff a fine stagione.