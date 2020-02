Incidente a Lavello, muore centauro barlettano

Un motociclista di 37 anni originario di Barletta e’ morto nella mattina di domenica 2 febbraio in un incidente lungo la strada statale 93 nei pressi di Lavello (Potenza). Nell’incidente, avvenuto in seguito allo scontro tra due moto, e’ rimasto ferito anche il secondo conducente, un ragazzo di 22 anni, anche lui residente a Barletta. Trasportato in ospedale a Melfi (Potenza), non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori di ‘Basilicata soccorso’.