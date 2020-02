Incidente in via Trani, muore donna di 43 anni

Una donna di 43 anni è morta in un incidente stradale a Barletta, in via Trani, all’altezza del Santuario della Madonna dello Sterpeto. La donna è deceduta a seguito violento scontro avvenuto poco dopo le 21 della serata di lunedì 3 febbraio e che ha coinvolto la Opel Meriva sulla quale viaggiava, finita nelle campagne, ed altre due autovetture: una Lancia Y e una Audi A4. La vittima, seduta sul lato passeggero, era con il marito ed il figlio di 12 anni, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso. Cinque, in tutto, le persone rimaste ferite. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco.

