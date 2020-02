“Promare” il 4 febbraio alla Multisala Paolillo

Un 2020 denso di appuntamenti per gli appassionati degli anime. La nuova stagione distribuita da Nexo Digital propone cinque straordinari eventi imperdibili in tutte le sale italiane.

“Promare” in programma martedì 4 febbraio alla Multisala Paolillo (spettacolo unico ore 19.30) inaugura il nuovo corso e ridefinisce il cinema di animazione robotico giapponese. Un film sbalorditivo dal ritmo incalzante prodotto da Studio Trigger e diretto da Hiroyuki Imaishi, due nomi leggendari legati a serie di culto come Gurren Lagann e Kill La Kill. “Promare” vanta uno stile unico, singolare, colorato e strabiliante per i fan degli anime. La trama ci conduce in un universo in cui sono trascorsi trent’anni dall’apparizione dei Burnish, una razza di esseri mutanti armati di fiamma, che ha distrutto metà del mondo grazie al fuoco. Quando appare un nuovo gruppo di mutanti che si fanno chiamare Mad Burnish, ha inizio l’epica battaglia tra Galo Thymos, nuovo membro della squadra di salvataggio anti-Burnish detta Burning Rescue e Lio Fotia, il leader dei Mad Burnish….

Il secondo appuntamento della stagione sarà a marzo con “My Hero Academia the Movie 2- Heroes: Rising”, che arriva al cinema dopo il successo del primo film che ha incassato più di 21 milioni di dollari in tutto il mondo. In questo nuovo lungometraggio ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e gli altri studenti della classe A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. Ma un Villain di nome Nine farà la sua comparsa.

Ad aprile la stagione prosegue con “Ride Your Wave”, una commovente storia d’amore del visionario regista Masaaki Yuasa, astro nascente dell’animazione giapponese. Il film racconta la storia di Hinako, una studentessa universitaria amante del surf che si è appena trasferita in una piccola città di mare. Quando scoppia un improvviso incendio nel suo condominio, Hinako viene salvata da Minato, un vigile del fuoco. Proprio quando i due sembrano inseparabili, il giovane perde la vita in un incidente in mare. Hinako è così sconvolta che non riesce a guardare più l’oceano. Un giorno cantando una canzone che le ricorda i momenti trascorsi insieme, le appare Minato magicamente dall’acqua. Da quel momento in poi può evocarlo … ma qual è la vera ragione dell’improvvisa ricomparsa di Minato?

L’arrivo dell’estate si festeggerà con “Seven Days War” diretto da Yuta Murano. La storia ci porta in una torrida giornata d’estate, quando all’improvviso una classe intera di una scuola media scompare nel nulla.

Infine la stagione si chiuderà con il film “Fate/Stay Night Heaven’s Feel III. Spring Song”, il capitolo conclusivo della terza e più cupa storia di Fate/Stay Night. Maghi e Spiriti Eroici combattono e si affrontano nella Guerra del santo Graal al fine di ottenere la coppa onnipotente per esaudire qualsiasi desiderio.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e con il sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.