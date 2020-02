TEDx, si moltiplicano i volontari coinvolti nell’organizzazione

Si allarga la platea dei volontari coinvolti nell’organizzazione, cambiano gli speakers che saliranno sul palco, ma l’obiettivo finale rimane lo stesso: importare sul territorio idee che meritano di essere diffuse. L’evento Ted nato nella Silicon Valley più di 30 anni fa, capace di coinvolgere nel tempo personalità del calibro di Bill Gates e Papa Francesco, animerà per la seconda volta il Teatro Curci di Barletta, dopo il successo raccolto con la prima edizione andata in scena lo scorso maggio. Le novità non mancano, spiegano gli organizzatori, ad iniziare dal tema su cui si confronteranno i relatori sul palco con le loro conferenze-spettacolo. “Le sfide”, scelto per l’appuntamento di quest’anno, è anche un omaggio alla città della Disfida che ospita il Tedx. Cambia anche il numero massimo degli spettatori che potrà assistere all’evento che passa dai 100 dello scorso anno ai 400 della nuova edizione.

L’appuntamento con il Tedx di Barletta è fissato per il 25 aprile. Tra i relatori, annunciano gli organizzatori, anche personalità di rilievo internazionale.

Il servizio.