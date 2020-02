I legali di Edil Sa.Mi.: “Azienda sana, acquirenti, dipendenti e fornitori possono stare tranquilli”

“La Edil Sa.Mi. è un’azienda sana, gestita da persone perbene”. E’ quanto afferma in una nota lo studio legale Cioce, in riferimento al decreto di amministrazione giudiziaria emesso dal Tribunale di Bari. “Pur nel massimo rispetto della magistratura e delle indagini in corso, ci preme sottolineare che nessuna accusa viene rivolta ai nostri assistiti, tanto meno in relazione a presunte infiltrazioni mafiose. La misura adottata dal Tribunale di Bari è volta esclusivamente a verificare se vi siano rapporti tra l’amministratore della Edil Sa.Mi. e un soggetto, già sottoposto a misura di prevenzione, legato al nostro cliente solo da un vincolo familiare e privo di alcun ruolo societario o anche solo operativo”.

“E’ bene inoltre precisare che la misura adottata, ovvero l’amministrazione giudiziaria, non si sostanzia in un sequestro”, proseguono i legali della Edil Sa.Mi., “ma in un mero controllo, per altro temporaneo, sulla gestione dell’impresa”. Infine “va puntualizzato che l’azienda, che svolge attività di costruzione, non ha proprietà immobiliari, bensì è solo titolare di contratti d’appalto. Tali puntualizzazioni – concludono i legali dello studio Cioce – si rendono necessarie al fine di evitare che una azienda sana e che è condotta da persone dedite al lavoro, totalmente estranee al mondo della criminalità, e che, invero, hanno sempre operato nella legalità, possano subire danni irreparabili alla propria immagine”. Non da ultimo, la Edil Sa.Mi., attraverso i propri legali, intende “tranquillizzare gli acquirenti degli immobili, i numerosi dipendenti della società e tutti i suoi fornitori”, certa che ogni cosa sarà chiarita in breve tempo. A tal proposito, lo studio Cioce sottolinea che sarà intrapresa ogni azione tesa alla tutela della società nelle opportune e debite sedi giudiziarie.