Ruggiero Crudele, nominato coordinatore della BAT per ItaliaViva

Sabato e domenica scorsi si è tenuta a Roma, presso Cinecittà, la prima Assemblea nazionale di ItaliaViva, la nuova formazione politica guidata dall’ex premier Matteo Renzi. Tra coloro accorsi nella capitale anche il gruppo barlettano ormai separatosi, dopo un lungo periodo di attivismo, dal Partito Democratico. A conclusione di questo incontro, come è noto, si è avviata la strutturazione della nuova formazione nei territori: i coordinatori nazionali Bellanova e Rosato hanno nominato coordinatore provinciale per la BAT, il barlettano Ruggiero Crudele; ‘renziano della prima ora’, già consigliere comunale di Barletta e assessore per il PPI-Asinello, partecipando per diversi anni agli organismi provinciali e regionali del PD, oltre che già coordinatore del “Comitato referendario per il SÌ” del 2016.

«Un onore per me da condividere – ha detto Crudele – con puro spirito di servizio per la crescita e il buon governo del nostro territorio. A tutte e a tutti che vogliono dare una mano: ItaliaViva è aperta al vostro contributo, fatevi sentire».