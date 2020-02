Vittime di un furto, i membri della compagnia teatrale I Nuovi Scalzi chiedono aiuto per ritrovare la refurtiva

Dopo un furto subito nel parcheggio di un teatro a Molfetta, i membri della compagnia teatrale barlettana I Nuovi Scalzi hanno deciso di diffondere un messaggio attraverso i social, nella speranza di recuperare almeno in parte gli oggetti perduti, principalmente oggetti di scena, dall’inestimabile valore artistico e affettivo.

«Stamattina appena arrivati a Molfetta per le prove di uno spettacolo alla Cittadella degli Artisti abbiamo subito un furto nel parcheggio del teatro- hanno riportato sulla loro pagina Facebook – Oltre a valigie, effetti personali, pc, tablet, documenti (ormai certi che non li recupereremo), e tutti i costumi di scena, hanno portato via una valigia piena di maschere di commedia dell’arte. Maschere artigianali, di cuoio, dal valore artistico inestimabile, oltre che economico, frutto di anni di sudore e investimenti da parte della nostra compagnia. Quindici anni di lavoro svaniti in un soffio».

La speranza è che i responsabili del furto non riconoscano il valore delle maschere e degli oggetti di scena e li abbandonino per strada o li rivendano a mercatini dell’usato.

Per le segnalazioni è possibile contattare i membri della compagnia su Facebook o all’indirizzo e-mail info@inuoviscalzi.it