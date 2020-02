Cattivi odori, Alberi per la Vita: «Servono risposte concrete»

«Il comitato “Alberi per la Vita” di Barletta esprime un profondo senso di indignazione e preoccupazione di fronte all’ennesimo episodio di molestie olfattive avvenuto ieri sera – lo chiariscono i membri dell’associazione barlettana – Siamo cittadini, esseri umani, genitori, lavoratori, stanchi e indignati per quello che sta accadendo nel nostro territorio. Ieri sera (ndr lunedì sera) ancora un altro episodio . Vogliamo denunciare a gran voce il mancato rispetto per le norme vigenti da parte di ignoti che concorrono ad inquinare l’aria, mentre l‘amministrazione non curante non dà risposte concrete.

Abbiamo già espresso il nostro parere in merito alla possibile riforestazione della città come aiuto e forma di miglioramento dell’aria, che in città continua ad essere irrespirabile. Siamo aperti ad un dialogo con le altre associazioni, comitati, singoli cittadini, per aprire una discussione permanente con i politici, che porti ad azioni efficaci, in nome del rispetto della legalità».