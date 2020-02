Investito ad Andria, il cane Ken a Barletta attende adozione

È stato investito nella città di Andria subendo un grave trauma il tenero cucciolo di nome Ken che attualmente si trova presso l’ambulatorio Rosato/Filomarino di Barletta. L’appello per la sua adozione è stato lanciato sui social media da Ciccio Calabrese, storico presidente dell’associazione ENPA di Barletta.

Attualmente il cane vive rinchiuso in una gabbia, tranne che per i momenti in cui viene portato a fare delle passeggiate e una volta scaduti i termini previsti, verrà automaticamente portato in un canile. Proprio a questo motivo si è mobilitato il presidente dell’ente a tutela degli animali che con altri volontari, da sempre è impegnato a garantire per gli animali i fondamentali diritti per una vita dignitosa, solare e ricca di amore.

Il cucciolo di 9 mesi risulta avere un carattere splendido, cordiale, anche con altri animali come i gatti. Per lui si cerca adozione in appartamento o in villa abitata in sicurezza, con una famiglia che possa amarlo e dargli la gioia che ancora non ha trovato.

“Dunque giudicate voi: –si legge nel post– dalla libertà, all’ investimento, al gabbione post degenza al canile. MERITA UNA FAMIGLIA E TANTE CONDIVISIONI. Si trova a Barletta.” – per informazioni vi consigliamo di contattare Ciccio Calabrese presidente di ENPA Barletta o di mandare un messaggio direttamente sulla pagina dell’ente nella sede barlettana.