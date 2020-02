Emilia, ci sono buone notizie: «Stop a raccolta fondi, pregate per me»

«Sono troppo felice di comunicarvi che la raccolta fondi ha raggiunto livelli inaspettati, percui mi sento in dovere di interromperla (augurando a me stessa di non doverla mai più riaprire… Mai più…!». A scrivere è Emilia Lacerenza, 33enne barlettana mamma di due bambini affetta da un tumore rarissimo, un sarcoma triplo negativo al seno con metastasi. «I miei “grazie” non saranno mai abbastanza… E le mie lacrime di gioia non smetteranno di scendere per un bel po’.. Ne sono sicura- il suo pensiero affidato ai social – a questo punto non vi chiedo più denaro, ma preghiere, perché sembrerebbe che le buone notizie stiano cominciando ad arrivare. Ancora nessuna certezza, ma, come sempre, vi terrò aggiornati». Un post corredato tra tre emoji rappresentanti un cuore, lo stesso che Barletta ha simbolicamente donato a Emilia nella sua battaglia più importante.