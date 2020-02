Promozione culturale-giovanile alla biblioteca “Loffredo”

a Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” offre per il bimestre febbraio/marzo 2020, nell’ambito della promozione culturale giovanile, una serie di attività a carattere ludico e formativo. Un calendario assortito di laboratori e letture animate, pensato dagli organizzatori del competente settore comunale (e realizzato in collaborazione con gli operatori della Euro&Promos), per attribuire risalto a temi artistici e letterari coinvolgenti, promuovere la conoscenza della lingua inglese, celebrare ricorrenze di rilievo sociale e concedere spazio funzionale alla creatività delle nuove generazioni sulla base di logiche inclusive e istruttive. Rientra nella programmazione anche l’appuntamento del 25 marzo, il “Dantedì”, vale a dire la giornata nazionale recentemente istituita dal Consiglio dei Ministri per onorare la figura e le opere di Dante Alighieri.

Tutte le iniziative saranno gratuite e si svolgeranno sia nella Sezione Ragazzi della Biblioteca (presso il Castello, dove sarà possibile formalizzare la prenotazione obbligatoria), sia nelle sedi decentrate, ubicate nel 7° Circolo didattico in via Dei Pini e nel Parco dell’Umanità.

Sono attivi per informazioni il numero telefonico 0883/578646 e la casella di posta elettronica biblioteca@comune.barletta.bt.it . Di seguito il programma.

Laboratorio didattico “LIBR-ARTE”

Sabato 15 febbraio e sabato 29 febbraio dalle ore 17 alle 18.

Domenica 8 marzo e domenica 22 marzo dalle ore 11 alle 12.

Sezione della biblioteca per ragazzi “Aylan Kurdi” presso Parco dell’Umanità.

Il laboratorio didattico prevede la lettura delle biografie dei grandi artisti e la conoscenza diretta delle loro tecniche attraverso la riproduzione delle loro opere più famose. L’attività è consigliata per i bambini dai 4-8 anni.

Lettura animata “C’ERA UNA VOLTA”

Tutti i giovedì a partire dal 20 febbraio dalle ore 17 alle 18.

Sezione della biblioteca per ragazzi presso il 7° Circolo Didattico in Via dei Pini.

Letture animate finalizzata alla scoperta dei libri più belli e delle storie più avvincenti presenti nella sezione ragazzi della biblioteca. L’attività è consigliata per i bambini dai 4-6 anni.

Laboratorio didattico “STORIE FILANTI”

Domenica 23 febbraio dalle ore 11 alle ore 12.

Sezione della biblioteca per ragazzi “Aylan Kurdi” presso Parco dell’Umanità.

Martedì 25 febbraio dalle ore 17 alle 18.

Sezione della biblioteca per ragazzi presso il 7° Circolo Didattico in Via dei Pini.

Festeggiamo insieme il Carnevale con le più belle storie delle maschere italiane e proviamo a crearne una personalizzata. L’attività è rivolta ai bambini dai 4-7 anni.

Labo ratorio multiculturale “ENGLISH PLAY”

Venerdì 28 febbraio dalle ore 17 alle 18, domenica 15 marzo dalle ore 11 alle 12, venerdì 27 marzo dalle ore 17 alle 18.

Sezione della biblioteca per ragazzi “Aylan Kurdi” presso Parco dell’Umanità.

Il laboratorio multiculturale è finalizzato all’ampliamento e alla comprensione del lessico della lingua inglese attraverso la lettura di libri bilingue. L’attività è consigliata ai bambini dai 5 ai 8 anni.

Laboratorio didattico “ASCOLTIAMO CON LE MANI”

Martedì 3,10,17,31 marzo dalle ore 17 alle 18.

Sezione della biblioteca per ragazzi presso il Castello.

Laboratorio di lettura animata con percorso sensoriale, finalizzato all’individuazione degli odori, sapori e consistenza dei materiali, attraverso il supporto di letture specifiche sullo sviluppo dei 5 sensi. Attività consigliata per bambini dai 7 ai 10 anni.

Letture animate “TI VOGLIO BENE PAPA’”

Martedì 19 marzo dalle ore 17 alle 18.

Sezione della biblioteca per ragazzi presso il 7° Circolo Didattico in Via dei Pini.

Festeggiamo insieme la festa del papà con le più belle storie di padri e figli. Attività rivolta ai bambini dai 5 ai 8 anni.

Laboratorio didattico DANTE-DI’,

Mercoledì 25 marzo dalle ore 17 alle 18.

Sezione della biblioteca per ragazzi presso il Castello.

Celebriamo insieme la giornata nazionale dedicata al grande poeta Dante Alighieri con attività di lettura animata delle sue opere più celebri. A seguire un laboratorio creativo sulla scrittura dantesca. Attività consigliata per ragazzi dai 8-10.