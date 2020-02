Volkswagen Barletta Half Marathon: la classifica finale

E’ riuscita con successo la giornata dedicata a sport, salute e cultura, che ha visto Barletta (quasi) all’alba del 9 febbraio 2020 popolare le strade del suo centro storico da oltre 3000 atleti, barlettani e non. Volkswagen Barletta Half Marathon nasceva come un progetto di coesione fra attività sportiva, attraverso la gara podistica più attesa del Sud Italia, e cultura, con l’organizzazione di visite guidate a cura dell’associazione CTG giovanile Barletta. Una valorizzazione a tutto tondo del nostro territorio, che ha visto la fruttuosa collaborazione dei due poli d’organizzazione, la ASD Barletta Sportiva e la concessionaria Volkswagen Autocity BAT, e la la partnership di numerose associazioni (CONI BAT, FISPES Puglia, CIEMME alimentari, C.L di Trani, Avis, Avser, Fratres, Fareambiente, Croce Rossa Italiana e Barletta sui Pedali). Starter della gara di mezza maratona il primo cittadino Cosimo Cannito, che ha dato il via ai podisti attraverso il canonico sparo. Ad allietare lo sguardo degli spettatori, una fantasmagorica esposizione di auto d’epoca, da maggiolini a pulmini a new beetle, messe a disposizione dall’azienda automobilistica Autocity BAT, una punta di diamante per gli appassionati.

Il perimetro percorso, secondo un circuito anellare con partenza e arrivo nel Castello Svevo, si è articolato lungo i luoghi più rappresentativi della città della Disfida: Eraclio, la Cantina della Disfida, il Palazzo della Marra e il lungomare. Ad aggiudicarsi il primo posto per la FIDAL nella competizione maschile è stato Luigi Catalano, che ha macinato i chilometri dell’itinerario con una tempistica di 01.12.07, mentre nella competizione femminile la vittoria è stata di Rosalba Monachese, che ha chiuso la gara con un tempo di 01.29.00. I vincitori UISP sono stati invece Michele Uva nella competizione maschile, con un tempo di 01.14.15, e Teresa Leraio con una tempistica di 01.31.03 nella femminile. A premiare i podisti vincitori, attorniati da nobiluomini e nobildonne con abiti d’epoca realizzati dalla costumista Carmela Calabrese, 8 ragazzi dell’associazione AFS di Intercultura provenienti da tutto il mondo, che hanno conferito alla giornata un colore internazionale, alla presenza di Bartolo Palmieri (CIEMME alimentari), Antonio Rutigliano (CONI BAT), dell’assessore all’ambiente Ruggiero Passero e con il contributo del Presidente FISPES Sandrino Porru. Una domenica ricca di emozione, adrenalina e soddisfazione, che ha visto ripagato il sudore di podisti e organizzatori, in un evento dalla risonanza memorabile.

CLASSIFICA MASCHILE FIDAL

Primo classificato: Catalano Luigi 01.12.07

Secondo classificato: Bonavita Giuseppe 01.13.06

Terzo classificato: Strappato Massimiliano 01.13.27

CLASSIFICA FEMMINILE FIDAL

Primo classificato: Monachese Rosalba 01.29.00

Secondo classificato: Lo Vaglio Rossana 01.29.32

Terzo classificato: Brudaglio Marilena 01.30.40

CLASSIFICA MASCHILE UISP

Primo classificato: Uva Michele 01.14.15

Secondo classificato: Lo Vaglio Egidio 01.16.48

Terzo classificato: Di Ceglie Daniele 01.17.19

CLASSIFICA FEMMINILE UISP

Primo classificato: Lerario Teresa 01.31.03

Secondo classificato: Ciolli Giulia 01.34.26

Terzo classificato: Sarno Rosanna 01.36.05

A cura di Carol Serafino