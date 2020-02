Soppressione passaggio a livello via Milano, lavori in dirittura di arrivo

Sono in dirittura di arrivo i lavori che hanno consentito, attraverso la realizzazione di un sottopasso, la soppressione del passaggio a livello di via Milano. Da questa mattina, infatti, cambia la percorribilità di due strade, via Boggiano, via Milano e via Monte Grappa, la cui viabilità torna accessibile al traffico automobilistico secondo la segnaletica in corso di allestimento.

I vigili urbani, insieme agli operai della ditta che sta operando, sono al lavoro da questa mattina, ciascuno per la propria parte, per smantellare una porzione del cantiere e liberare la sede stradale che, così, torna ad essere accessibile e percorribile.

“I lavori volgono finalmente al termine – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – mancano le ultime rifiniture, dopodiché, entro il mese di marzo prossimo, stando a quanto riferito dalla ditta, l’opera sarà consegnata alla città e sarà una boccata di ossigeno prima di tutto per i residenti della zona, che hanno patito maggiormente i disagi di tale intervento, e poi sarà l’inizio di una serie di “obiettivi compiuti” che contiamo di raggiungere in tempi ragionevoli per rendere Barletta una città moderna, con standard europei e più vivibile”.