Rapina sventata alla gioielleria Bonadies, il plauso del sindaco Cannito ai due vigili urbani

“Lo spirito di servizio e l’efficienza dimostrata ieri sera dai due agenti della Polizia Locale che con la loro azione hanno sventato la rapina alla gioielleria Bonadies, vanno oltre il senso del dovere. I due vigili urbani, infatti, hanno agito con coraggio e allo stesso tempo con intelligenza e lucidità, tenendo bene a mente la necessità di tutelare la sicurezza di quanti erano per strada in quel momento”. Lo dice il sindaco di Barletta Cosimo Cannito in una nota di encomio ufficiale. “A fermarli – scrive – nello strenuo tentativo di bloccare i malfattori, armati e pericolosi, sono stati i chiodi lanciati dagli stessi nella zona industriale della città, che hanno danneggiato il mezzo dei nostri vigili. Quanto accaduto ieri è molto grave, in una zona centrale, in un orario particolare e per questo mi auguro che le indagini avviate dalla polizia portino presto a individuare i responsabili e ad assicurarli alla giustizia”.