Controlli obbligatori caldaie, domani una conferenza stampa

E’ partita a dicembre scorso la campagna per la dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti Termici ricadenti nel territorio del comune di Barletta e le verifiche saranno effettuate da Bar.s.a.. Al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulla necessaria manutenzione delle caldaie, prima di tutto a tutela della propria e altrui incolumità e di informarla perché possa essere in regola e non incorrere nelle ispezioni e nelle conseguenti sanzioni, venerdì 14 febbraio alle 10.30 si terrà una conferenza stampa alla quale prenderanno parte oltre al sindaco Cosimo Cannito e all’Assessore alle Manutenzioni e Partecipate Lucia Ricatti, anche l’amministratore di Bar.s.a. Michele Cianci e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei manutentori e dei consumatori.