Film e serie tv che hanno fatto la storia del genere thriller, a Barletta c’è Giacomo Giaquinto

Film, serie tv e grandi classici della letteratura thriller e horror saranno al centro di un evento “confronto” durante il quale si svolgerà la presentazione del libro: “Il circolo delle anime corrotte” di Giacomo Giaquinto. Gli appassionati del genere avranno modo di dialogare e confrontarsi sui titoli che hanno fatto la storia: da Shining al Silenzio degli innocenti, da Seven a Zodiac per il cinema, da Twin Peaks a Lost, da True Detective a Dark per le serie tv; fino a considerare gli scritti più celebri di Agatha Christie e Stephen King. L’evento, presentato dalla giornalista Antonella Filannino, si terrà sabato 15 febbraio alle ore 18:30, presso il GrowLab a Barletta in corso Vittorio Emanuele 63 a Barletta.

Un’occasione per dialogare con Giacomo Giaquinto, autore di un thriller psicologico: “Il circolo delle anime corrotte”. La tranquilla comunità di Circle’s Mill è sconvolta da una serie di suicidi fittizi tra i piani alti della città. Il manipolatore lascia sui cadaveri citazioni a Stephen King e rimandi a una vecchia inchiesta giornalistica – subito insabbiata dalla polizia e dai poteri forti – dove si evinceva la complicità di diversi pezzi grossi nel suicidio di massa di alcuni giovani universitari. I detective Michael Hobbes e Jerome Spark dovranno indagare su questo atroce mistero, facendo luce sull’aura di omertà che avvolge il Circolo e i suoi abitanti.

«Ho scelto di scrivere un thriller psicologico perché sono cresciuto leggendo e amando Stephen King e Agatha Christie – spiega l’autore Giaquinto -, perché è da sempre il modo più naturale per sentirmi vicino a mio padre e a coloro che non ci sono più. Permettere di voltare pagina a un lettore non è solo il mio lavoro, ma la mia ragione di vita e nulla cattura più di un omicidio, una storia d’amore e una caccia all’uomo. Per conferma chiedete del Cartaio».

