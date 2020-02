Barletta 1922, arriva il San Marco

Turno numero 23 del campionato di Eccellenza Pugliese, Barletta a caccia della terza vittoria consecutiva nel match interno di domenica 16 febbraio alle 15 contro il San Marco.

La settimana biancorossa

Archiviata la vittoria in casa della Deghi, mister Tangorra e i suoi si sono subito proiettati verso la gara contro il San Marco in occasione della quale il tecnico potrà contare sui rientranti Caputo e Varsi. Unico assente certo lo squalificato Bruno.

L’avversario

Con i suoi 19 il San Marco occupa la penultima piazza in classifica. Nelle ultime 5 uscite la formazione dauna ha collezionato 4 sconfitte ed 1 pari, il successo manca dal 3-0 rifilato al San Severo nel turno numero 12. Lontano dalle mura amiche i punti conquistati dalla squadra di Iannacone sono 6, l’unica vittoria è l’1-2 sul campo del Gallipoli della sesta giornata. La gara d’andata fu vinta dai biancorossi per una rete a zero grazie al centro di Francesco Faccini.

Designazione arbitrale

A dirigere la sfida del “Manzi-Chiapulin” sarà il signor Andrea Palmieri della sezione di Brindisi coadiuvato dal signor Fabio Cantatore della sezione di Molfetta e dal signor Gianpiero Salvemini sempre della sezione di Molfetta.

Info biglietti

L’ASD Barletta 1922 chiama a raccolta il proprio pubblico per il match di domenica 16 febbraio al “Manzi-Chiapulin” contro il San Marco in programma alle 15 per il ventitreesimo turno del campionato di Eccellenza, il tagliando d’accesso sarà in vendita al costo di 5 euro (più 1 di prevendita) per locali e ospiti. Questi gli orari di acquisto: da mercoledì 12 gennaio a sabato 15 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. presso il bar Revival (via dei Mandorli, 13). Dalle 13 di domenica 16 febbraio i tagliandi saranno acquistabili anche presso il Botteghino del Campo Comunale “Manzi-Chiapulin”, senza alcun costo di prevendita.

Il regolamento stagionale prevede l’ingresso ridotto (3 euro più 1 di prevendita) per Under 16 (nati dall’01/07/2003 in poi), se accompagnati da un maggiorenne, donne e Over 65. Sarà necessario esibire un documento di identità. Gli ingressi all’impianto sono chiusi 30 minuti dopo l’orario d’inizio fissato della partita e superato questo limite in nessun modo si potrà accedere all’impianto, pur in possesso di regolare titolo d’accesso.