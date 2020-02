L’Audace cade di misura con il Corato: i neroverdi vincono 2-1

Il Corato non si arrende. Dopo il pareggio contro il Martina Calcio, gli uomini di Massimo Pizzulli tornano alla vittoria, imponendosi per 2 a 1 contro l’Audace Barletta. Le reti arrivano tutte nella ripresa, con il vantaggio nero-verde con Petitti, l’aggancio degli ospiti e la rete della definitiva vittoria del Corato ad opera di Vicedomini.

Prima del fischio di inizio, il Corato festeggia davanti ai suoi tifosi la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza, trofeo mai vinto in casa coratina. Dopo una prima metà di frazione non esaltante il Corato si fa vedere in attacco al 23’: asse Di Rito-Falconieri con l’attaccante argentino che calcia in porta, palla sul fondo. Alla mezz’ora occasionissima dei nero-verdi: Falconieri fa fuori mezza difesa barlettana, crossa in mezzo per Vicedomini che calcia al volo, Dicandia respinge. Due minuti più tardi il Corato attacca ancora: Santoro sulla fascia crossa in mezzo, Di Rito stacca di testa ma il portiere barlettano respinge ancora. Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0.

Ad inizio ripresa i padroni di casa riprendono a martellare l’Audace. Al 4’ Zangla la mette in mezzo per Quarta che di testa sfiora la rete del vantaggio. Questo è solo il preludio al goal che arriva 60’’ dopo. Cross dal fondo, Di Rito non riesce a colpire, Petitti invece si e con un colpo al volo porta meritatamente in vantaggio il Corato. Il vantaggio nero-verde dura solo 4’ perché al 9’ arriva la reazione bianco-rossa con Piarulli che entra in area, arriva sul fondo e serve un regalo per Di noia che a due passi dalla porta fa 1 a 1. Il Corato non ci sta e riprende l’assedio nella metà campo ospite: verso il quarto d’ora Di Bari ci prova da palla inattiva, Dicandia respinge. A metà frazione il Corato rimette la freccia, passando di nuovamente in vantaggio: Vicedomini da palla inattiva al limite dell’area fa partire una traiettoria che Dicandia può solo guardare la sfera che gonfia la rete. Alla mezz’ora Lomuscio ci prova da calcio di punizione, Addario respinge. Al 34’Vicedomini dalla distanza calcia un bolide che si stampa sulla traversa.

La gara termina con la vittoria nero-verde per 2 a 1. Domenica il Corato affronterà l’unione calcio Bisceglie in trasferta, mentre l’audace giocherà in casa la sfida play-out contro il Gallipoli.