Automedica a Barletta, Delle Donne risponde a Caracciolo

‘La città di Barletta sotto il profilo del sistema 118 di emergenza e urgenza é molto più che sicura – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt – stiamo cercando una collaborazione con il sindaco per una coerente collocazione dell’ automedica ‘.

Così il Direttore Generale risponde al consigliere regionale Filippo Caracciolo in merito alla attivazione anche a Barletta dell’automedica. ‘Entro marzo avremo il servizio – precisa Delle Donne – ma questo non significa affatto che il nostro sistema ora é insufficiente per garantire la giusta assistenza rispetto alle esigenze della popolazione. Il nostro sistema 118 é molto efficiente e risponde sempre in tempi molto rapidi. Inoltre a Barletta, presso il Pronto Soccorso é stato organizzato lo sbarellamento immediato che consente alle ambulanze di poter ripartire in tempi molto rapidi’.