Coppia di turisti tedeschi si perde a Castel del Monte, l’uomo raggiunge in bici Barletta

Una vera e propria operazione di soccorso pubblico quella operata dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Andria nel pomeriggio di domenica. Gli agenti, dopo una lunga e complessa attività, sono riusciti a salvare una coppia anziana di turisti tedeschi in visita a Castel del Monte. La coppia, giunta ieri a Barletta in camper, ha utilizzato delle bici elettriche per giungere sino al maniero federiciano. Dopo la visita hanno fatto rientro verso la città di Andria separandosi e perdendosi di vista.

A questo punto, attorno alle 14, l’anziana donna di 75 anni, è giunta in Commissariato in stato confusionale. Particolarmente complessa la comunicazione con la donna a parlare solo tedesco. Attivate tutte le misure necessarie anche con l’ausilio di un interprete e dell’esperienza degli agenti, la Polizia è riuscita ad intercettare l’uomo di 72 anni rientrato da solo con molta difficoltà nella città di Barletta. Necessario il coinvolgimento del Commissariato della città di Eraclio sino al lieto fine arrivato nel tardo pomeriggio dopo diverse ore di angoscia per la coppia di turisti tedeschi. L’abbraccio finale ed i ringraziamenti agli agenti per il complesso lavoro di soccorso pubblico portato a termine nonostante le diverse difficoltà riscontrate.