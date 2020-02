Residenza Musicale “Creative Tools”, nuova Master class con il pianista Emanuele Arciuli

Nuova ed attesa Master Class per la Residenza Artistica ‘Creative Tools’ con i Compositori in residenza : Leanna Augustine Ciciriello, Stefano Benvenuti, Stefano Panelli, Roberto Rocco, Andrea Rotondi, Luciano Signore, Davide Wang e Davide Umbrello, oltre alla partecipazion e di numerosi uditori , presso il Laboratorio Urbano GOS Giovani Open Space a Barletta e Cultura e Musica – Moto Armonico Recording Studio in partenariato tra Associazione Cultura e Musica – G. Curci e Soundiff con il sostegno di Per chi Crea progetto SIAE SIAE MiBACT PiiiL Cultura Puglia, Resonance, Acustica Audio, Bitwig Studio, MeterPlugs e RMN Classical .

Appuntamento 18 e il 19 febbraio con la master del m° Emanuele Arciuli dal titolo “Prassi esecutiva nella musica contemporanea”, presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS di Barletta in viale Marconi 49, due giornate interamente dedicate alla interpretazione ed esecuzione della musica contemporanea , con un seminario sul Pianoforte preparato e la Storia della musica contemporanea americana a cui farà seguito la correzione “esecutiva” delle partiture scritte dagli 8 compositori in residenza.

Emanuele Arciuli, artista eclettico e pianista di raffinata levatura, si è imposto come una delle voci più originali e interessanti della nuova scena concertistica. Il suo repertorio spazia da Bach alla musica d’oggi, di cui è considerato uno dei più convinti interpreti. Ha stabilito con molti compositori, soprattutto americani, un proficuo rapporto di stima e collaborazione. È spesso professore ospite al College Conservatory of Music di Cincinnati, alla UCLA di Los Angeles e in altre università americane. È regolarmente ospite di prestigiose istituzioni musicali internazionali, fra cui Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Berliner Festwochen e suona con numerose importanti orchestre, come quelle di Rotterdam, Bruxelles, Indianapolis, Vienna, San Pietroburgo e Rio de Janeiro. Ha inciso numerosi cd, tra cui quello dedicato a musiche di Adams e Rzewski è stato votato dalla critica come miglior disco italiano del 2006. Nel 2011 gli è stato conferito dalla critica musicale italiana il Premio Abbiati come miglior solista dell’anno.

Accanto al repertorio più tradizionale, che continua a frequentare con assiduità, Emanuele Arciuli suona moltissima musica del nostro tempo. Ha eseguito in prima assoluta oltre quindici nuovi concerti per pianoforte e orchestra, molti dei quali scritti per lui. Più di cinquanta, infine, le pagine pianistiche composte per lui da autori come George Crumb, Milton Babbitt, Frederic Rzewski, Michael Nyman, Michael Daugherty, William Bolcom, John Harbison, Aaron Jay Kernis per citarne solo alcuni. Il progetto ‘round Midnight, eseguito fra l’altro al Miller Theater di New York, e commissionato da CCM di Cincinnati, ha ottenuto una attenzione vastissima a livello internazionale.Il suo interesse per la musica americana si è concretizzato in alcuni libri: Rifugio Intermedio (Teatro di Monfalcone), Musica per pianoforte negli Stati Uniti (EDT) e Il pianoforte di Leonard Bernstein (ETS); inoltre in alcune lezioni, sia radiofoniche, che televisive, per Sky Classica, Rai Radio3 e Radio svizzera di Lugano.

Il progetto proseguirà poi il 20 febbraio con una giornata di registrazione e scrittura dei lavori degli otto compositori in residenza presso il Moto Armonico Recording Studio di Barletta con la collaborazione dei tecnici di sala di registrazione Domenico Dicuonzo e Feliciano Chiriaco e il tutoraggio del compositore Nicola Monopoli.