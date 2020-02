Università della Terza Età, oggi si parla di “Sapere e far sapere: come comunicare Cultura oggi”

Il prossimo appuntamento dell’Università della Terza Età di Barletta nell’ambito del 30° Anno accademico si terrà oggi, lunedì 17 febbraio alle ore 17.30 presso il Centro multifunzionale San Francesco in via del Salvatore, 48. “Sapere e far sapere: come comunicare Cultura oggi” è il tema al centro dell’incontro, relatore, direttore responsabile della testata telematica “La Gazzetta dell’Archeologia on line”. L’ospite della serata, forte della sua ultradecennale esperienza nel mondo dei media, introdurrà gli studenti/soci dell’Unitre in un percorso quanto mai attuale e delicato tra cultura, corretta comunicazione, fake news e diritto di cronaca.

L’incontro rientra in una serie di lezioni dedicate ad affrontare temi attuali in quanto l’Unitre, fondata nel 1989, in tutti questi anni è stata un’associazione dinamica e attenta ai segni dei tempi che, accanto ai classici corsi e laboratori ha affiancato attività formative innovative, rivolte alla promozione della cultura non cattedratica sempre calata nella realtà.

