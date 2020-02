Barletta e la Disfida a Casa Sanremo 2020: resoconto di un connubio vincente

Il “dopo Sanremo” con i suoi frutti: l’esperienza ed il successo registrato con la presenza della delegazione del Comune di Barletta e del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino (nell’ambito del progetto regionale triennale “Disfida di Barletta 2017/2019”) a “Casa Sanremo” per promuovere il territorio e la sua storica Disfida nell’evento “Italia in vetrina”, verranno raccontate dai protagonisti nel corso di una conferenza stampa organizzata per giovedì 20 febbraio alle ore 11.00 in Sala Giunta a Palazzo di Città.

Saranno infatti presenti, oltre all’assessore alla Cultura del Comune di Barletta, Graziana Carbone, il consigliere comunale Stella Mele, Presidente della VIII Commissione Consiliare Permanente Cultura e Pubblica Istruzione, il direttore artistico della Disfida, Sergio Maifredi, e il direttore del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, Marco Barone, che a “Casa Sanremo” hanno raccontato del patrimonio storico e culturale di Barletta e del territorio, raccogliendo consensi ed interesse per l’importanza dell’evento “Disfida 2020”.

Nel corso della conferenza stampa, alla quale saranno presenti anche lo chef Nicola Barbaro e il maestro pizzaiolo Francesco Barbaro (che in uno show cooking a “Casa Sanremo” hanno portato anche…i sapori del territorio), sarà presente anche una delegazione della Calabria, gemellata nella promozione dell’occasione esperienziale.