Cantiere via Foggia, da stasera in funzione la pubblica illuminazione

L’intera area del cantiere dei lavori di via Foggia, che interessa anche via Regina Margherita, via Violante e la zona del complesso Salso, da questa sera sarà illuminata. Sono infatti stati installati i 26 pali per la pubblica illuminazione, con luci Led della potenza di 240 volt.

Proseguono intanto i lavori per completare la realizzazione del sistema viario in fase di realizzazione, con rotatorie e spartitraffico, nell’ambito dell’intervento di Moderazione del traffico nel quartiere Settefrati. Al momento la ditta si sta occupando della realizzazione delle caditoie per l’acqua piovana.

“Questo è solo un primo passo, ma importante, perché illuminazione vuol dire sicurezza prima di tutto, sia per i residenti sia per la viabilità, ma anche riattivazione della vita di una zona”, ha detto il sindaco Cosimo Cannito. “I lavori stanno proseguendo di gran lena – ha aggiunto il primo cittadino – e l’Amministrazione comunale compie un’azione costante di verifica e monitoraggio sui cantieri nell’interesse della città”.