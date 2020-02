Tartaruga marina in piena campagna, mistero a Barletta

Una tartaruga marina, una caretta caretta in serio pericolo in piena campagna: è il ritrovamento fatto da due contadini di Barletta nel tardo pomeriggio di martedì 18 febbraio in località Madonna dello Sterpeto. Qualcuno l’aveva portata lì di proposito e messa a pancia in giù per impedirle di scappare. I due uomini hanno allertato la Capitaneria di porto locale, con il successivo intervento dei volontari del Centro recupero tartarughe marine del Wwf Molfetta. “L’animale non presentava particolari lesioni – sono le parole del presidente del Crtm, Pasquale Salvemini, che ha testimoniato l’accaduto su Facebook – Probabilmente i responsabili stavano per rimuovere il carapace o per ucciderlo e sono scappati dopo aver sentito che c’era presenza umana”. Ora la tartaruga è al sicuro: a monitorarne le condizioni sono gli specialisti della sede del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Bari.