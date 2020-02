19esimo compleanno del Centro anziani di Barletta, gli auguri del sindaco

Ha compiuto 19 anni il centro anziani comunale di Barletta in via Regina Margherita. Voluto dal compianto sindaco Francesco Salerno, ospita ogni giorni gli anziani della città che in quel luogo trovano affetto, amicizia e conducono una intensa vita sociale, ricca di impegni, iniziative, relazioni e progetti. Per festeggiare l’evento, gli ospiti hanno allestito uno spettacolo teatrale per poi chiudere la serata in festa.

Con loro, per gli auguri, c’era anche il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, l’assessore alle Politiche sociali Maria Anna Salvemini, l’assistente sociale Stefania Damato e gli operatori e le operatrici della cooperativa Shalom.

“La vostra età – ha detto il sindaco Cannito – è quella in cui, godendo di buona salute, diventa fondamentale intessere relazioni e riempire le giornate di impegni, attività e progetti, perché progettare vuol dire credere nel futuro e questo allunga la vita!”.