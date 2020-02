Accordo Anas – Comune per controllo, pulizia e sicurezza strade extraurbane

Un’azione sinergica e vigorosa viene annunciata dall’Amministrazione comunale di Barletta e da Anas per contrastare l’abbandono dei rifiuti sulle strade, le cunette e le complanari ricadenti nella rete viaria di competenza dell’Ente nazionale per le strade. Anas provvederà a raccogliere i rifiuti mentre Bar.s.a. si farà carico di ritirarli e smaltirli. A contrasto del fenomeno, invece, il comune metterà in campo azioni di vigilanza e repressione, anche attraverso l’uso di foto trappola.

Nel corso di un sopralluogo compiuto dal sindaco Cosimo Cannito, insieme agli assessori alle Manutenzioni, Lucia Ricatti, e ai Lavori pubblici, Gennaro Calabrese, con il responsabile Anas Puglia, ingegnere Vincenzo Marzi e col geometra Luigi Mazzone di Anas, sono state affrontate questa e altre criticità. Nello specifico, per quanto riguarda la strada statale 170, che collega Barletta con Andria, il responsabile di Anas Puglia ha riferito che, all’esito del confronto in corso con gli enti gestori della rete idrica ed elettrica per la risoluzione delle interferenze, è previsto l’avvio – stimabile per il secondo semestre di quest’anno – dei lavori al viadotto sul canale Ciappetta Camaggio, che servirà a contrastare gli allagamenti nei casi di forte pioggia.

Per quanto riguarda, invece, il ponte della strada statale 16 Bis che interseca via Andria e la statale 170, l’ing. Marzi ha riferito che è in corso di progettazione un intervento di manutenzione programmata sull’opera d’arte.

Il sopralluogo è proseguito anche lungo la strada statale 16 Adriatica che collega Barletta con Trani, sulla quale Anas ha previsto e avviato interventi di pavimentazione e posa di segnaletica verticale.

“Siamo soddisfatti dell’intesa raggiunta con Anas – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – perché solo grazie ad una azione congiunta, sia nella fase di controllo che di intervento, si può riuscire a ottenere un risultato che sia efficace dal punto di vista della fruizione delle strade, ponti e viadotti, perché siano percorribili in sicurezza da parte dei cittadini – utenti”.

“Così come avviene in città, inoltre, vigileremo per contrastare l’abbandono dei rifiuti – ha concluso il primo cittadino – come del resto abbiamo pure già fatto, ma continueremo perché chi arriva da fuori città non abbia una pessima impressione e per punire e sanzionare gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada”.