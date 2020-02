Agenti di polizia locale, un bando per 12 posti

È stato pubblicato all’Albo Pretorio il bando di concorso, per titoli ed esami, predisposto dal Settore comunale Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane per la “copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 12 posti di agente di polizia locale, categoria C”.

L’avviso è rivolto a soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea (con adeguata conoscenza della lingua italiana) di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai limiti per il collocamento in quiescenza che, tra l’altro, non abbiano subito condanne e non abbiano in corso procedimenti penali, siano in possesso dell’idoneità psico-fisica propria del profilo professionale da rivestire e non siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Il Comune procederà garantendo la riserva del 20% in favore del personale che abbia prestato servizio nelle Forze Armate, nonché le pari opportunità per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, osservando schema e modalità contenute nel bando, tramite PEC all’indirizzo: selezioni@cert.comune.barletta.bt.it entro il termine del 19 marzo 2020.

Qualora il numero delle domande di partecipazione risultasse superiore a duecento sarà prevista una prova preselettiva. Per l’espletamento delle prove concorsuali il dirigente del settore competente nominerà una apposita commissione esaminatrice.

Si invitano gli interessati a consultare attentamente tutti i dettagli dell’avviso, disponibile online sul sito www.comune.barletta.bt.it nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.