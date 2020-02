Tartaruga marina recuperata in uliveto, domenica prossima tornerà in mare aperto

Pesa circa 40 chilogrammi, è un maschio e dovrebbe avere circa 25 anni di età, ma la notizia importante è che gode di ottima salute e pertanto domenica mattina, 23 febbraio, potrà tornare nel suo habitat, in mare aperto, alle 10.30 dalla Lega Navale di Barletta. La protagonista di questa storia è una tartaruga Caretta Caretta, trovata due sere fa nelle campagne di Barletta da un gruppo di agricoltori sorpresi da quella presenza, una tartaruga marina in un campo di ulivi.

I tre cittadini hanno immediatamente segnalato la scoperta al sindaco Cosimo Cannito, il quale a sua volta ha coinvolto la Polizia locale, la Capitaneria di Porto e il WWF. La tartaruga è stata portata alla Capitaneria di Porto, era presente fra gli altri anche il comandante Roberto La Rocca e sul posto è giunto il responsabile del centro recupero del WWF di Molfetta, Pasquale Salvemini il quale ha provveduto a verificare le condizioni di salute dell’animale presso il dipartimento di Medicina Veterinaria del Campus di Valenzano. La tartaruga sta bene e potrà tornare in mare. Pertanto domenica mattina, presso la Lega Navale, ci si ritroverà per restituire l’animale al suo ambiente naturale. Ci saranno oltre ai responsabili della Lega Navale che renderanno possibile questo evento, anche il Sindaco Cannito, gli agricoltori che hanno salvato la tartaruga, rappresentanti della Capitaneria di Porto e della Polizia municipale e Salvemini del WWF. “Sarà uno spettacolo molto bello – ha detto il sindaco – e anche educativo soprattutto per i bambini che mi auguro vorranno prendere parte e assistere alla riconsegna al mare della tartaruga e sarà anche l’occasione per esprimere pubblica gratitudine nei confronti di coloro che hanno soccorso e tratto in salvo l’animale”.