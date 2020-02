Barletta 1922, contro la Fortis Altamura a caccia di punti pesanti

Turno numero 24 del campionato di Eccellenza pugliese, Barletta impegnato sul campo della Fortis Altamura domenica 23 febbraio alle 14.30.

La settimana biancorossa

Il successo con il San Marco, terzo consecutivo dopo quelli con Otranto e Deghi ha issato i biancorossi al quarto posto a -1 dalla Vigor Trani. Con stato d’animo positivo la squadra di Max Tangorra ha lavorato intensamente per prepararsi alla sfida con i murgiani alla quale non prenderà parte lo squalificato Marco Milella.

L’avversario

Con 24 punti conquistati la Fortis Altamura occupa la quartultima posizione in classifica. La squadra allenata da Maurelli dopo esser partita con mire di vertice e con Fabio Prosperi in panchina non ha rispettato le aspettative e si ritrova impelagata in zona play-out. Nelle ultime 8 gare la Fortis ha raccolto un solo successo contro l’Audace Barletta al “Manzi-Chiapulin” mentre l’ultima vittoria al “D’Angelo” risale allo scorso 30 novembre (3-1 al San Marco). In totale sono 10 i punti conquistati dalla Fortis tra le mura amiche. La gara d’andata vide il successo della Fortis Altamura per 2-1 grazie ai gol di Abrescia e Di Senso cui rispose solo parzialmente Antonio Pignataro.

La terna arbitrale

A dirigere il match del “D’Angelo” sarà il signor Gabriele Sciolti della sezione di Lecce coadiuvato dal signor Gianmarco Miccoli della sezione di Brindisi e dal signor Antonio Alessandrino della sezione di Bari.

Info settore ospiti

Contrariamente a quanto precedentemente annunciato il prezzo del tagliando per l’accesso alla gara in programma domenica pomeriggio alle 15 è di 7 euro. Ingresso gratuito per donne ed under 14.