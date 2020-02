Sparatoria in via Callano, ferito un uomo

In un momento storico già piuttosto turbolento e compromesso, proseguono inarrestabili soprusi e delinquenza. Una sparatoria è avvenuta oggi alle 13:30 in via Callano a Barletta. La vittima è il guardiano di un deposito per camion, che è stato ferito all’interno della sua stanza. L’uomo è stato trasportato in ambulanza e attualmente è ricoverato presso l’ospedale Bonomo di Andria. La polizia è sul posto per chiarire la vicenda e capirne il movente. Al momento gli artefici sono ancora ignoti. Sono fuggiti a bordo di una moto.