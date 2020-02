Il primo maestro di padel del sud Italia è barlettano: storia di Gigi Piazzolla

Ha 41 anni ed è barlettano il primo maestro nazionale di padel del sud Italia. Si tratta di Gigi Piazzolla, che attualmente presta la sua attività di maestro presso il circolo tennis Hugo Simmen di Barletta. Sul suo conto ha speso parole importanti anche il ct della nazionale italiana di padel Gustavo Spector: “Gigi farà bene in qualsiasi circolo che avrà la fortuna di trattenerlo perché ha qualità importanti, il giusto mix di competenza, serietà, lavoro e passione”. Parole di stima, a cui Piazzolla ha replicato tenendo il profilo basso: “Questo per me deve essere solo un punto di partenza, amo questo sport e non faccio altro che trasmettere tutta la mia passione in ogni singola lezione”. Piazzolla ha stretto da qualche mese una collaborazione importante con il maestro spagnolo Juan Carlos Rodriguez Ruz ed insieme porteranno avanti un progetto lavorativo a lungo termine.