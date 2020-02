L’europarlamentare della Lega Massimo Casanova in visita a Barletta

L’europarlamentare della Lega Massimo Casanova sarà in visita a Barletta nella giornata di martedì 25 febbraio. Più suffragato di tutti nella circoscrizione Sud per la Lega alle Europee 2019, Casanova incontrerà imprenditori, militanti e simpatizzanti e conoscerà aziende, luoghi simbolo del territorio e musei. Ad accompagnarlo Flavio Basile, capogruppo della Lega a Barletta e Presidente vicario del Consiglio Comunale. La serie di appuntamenti avrà il via alle 15.30, quando Casanova incontrerà simpatizzanti e amici presso il caffè Des Arts (in via Renato Coletta) di Barletta insieme a Basile al segretario cittadino della Lega Barletta, l’avvocato Mario Spera. Di lì le parti si sposteranno presso alcune aziende cittadine per incontrare simpatizzanti operanti nel settore primario, secondario e terziario e dialogare con loro del presente. Imprenditore di successo del settore turistico-alberghiero, Casanova è da sempre molto vicino al leader nazionale Matteo Salvini. «Si tratterà dell’ennesima dimostrazione – sono le parole di Flavio Basile – di vicinanza della Lega alle istanze che provengono dai territori. Siamo contenti del fatto che uno dei nostri rappresentanti istituzionali presente a Bruxelles raccolga quelle che sono le richieste che provengono dalla Bat. Non dimentichiamo che Casanova è anche componente della Commissione Europea Turismo e Trasporti e della Commissione per la Pesca. Darà risposte in materia continentale sugli investimenti. Sarà l’occasione per portare a Bruxelles gli interrogativi di alcuni imprenditori, rappresentativi del tessuto economico cittadino».