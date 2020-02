News24.City si rifà il look: torniamo mercoledì più belli di prima

Siete sempre di più, siete sempre più connessi sull’ampio circuito di News24.City. Ed allora nella giornata di martedì 25 febbraio, dopo un lungo lavoro tecnico, abbiamo la necessità di stoppare le nostre attività ed i nostri aggiornamenti, per qualche ora per consentirci di trasferire tutto il materiale su di una nuova piattaforma.

News24.City, insomma, si rifà il look cambiando completamente la veste grafica e risolvendo tanti piccoli problemi soprattutto nella velocità di caricamento e nella fruizione delle notizie. Le migliaia di persone che quotidianamente si connettono sui nostri portali sono il più bel regalo per l’attività svolta in silenzio e con grande professionalità, dai giornalisti del nostro circuito. Torneremo insomma più belli di prima mercoledì con tante novità. Nel frattempo potete continuare a seguire tutte le notizie regolarmente sui canali social di News24.City.