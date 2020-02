“The Cellist/Dance at a gathering” alla Multisala Paolillo

Gli appuntamenti con la Royal Opera House di Londra offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala a cinema e includono materiale esclusivo e particolarissimo capace di narrare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.

La prima mondiale di “The Cellist” di Cathy Marston, in coppia con l’acclamato “Dances at a Gathering” del coreografo Jerome Robbins, in programma martedì 25 febbraio sarà trasmesso dal Covent Garden in diretta via satellite alla Multisala Paolillo a partire dalle ore 20.15.

“The Cellist”, ispirato alla vita e alla carriera della violoncellista Jacqueline du Pré, segna il debutto sul palco principale di Cathy Marston per The Royal Ballet.

In passato artista associata del Royal Opera House e Direttore di Bern Ballett, Cathy Marston è molto richiesta a livello internazionale. È una coreografa che unisce i punti artistici e crea forme per storie, emozioni e idee. Dà nuove prospettive a vecchie narrazioni con abbinamenti originali e inaspettati tra forme d’arte classica e contemporanea. Basa il suo lavoro su integrità espressiva e qualità tecnica.

“The Cellist” sarà interpretato da stelle del Royal Ballet come Lauren Cuthbertson e Matthew Ball e il solista Calvin Richardson.

Il classico, elegante ed elegiaco “Dances at Gathering” di Jerome Robbins costituisce, invece, la seconda parte del programma della serata. Si tratta di un gradito ritorno sul palcoscenico londinese dopo una lunga assenza dal repertorio del Covent Garden.

Celebre regista, coreografo e ballerino statunitense, Robbins lavorò principalmente a Broadway. Cinque volte vincitore del Tony Award diresse un solo film, West Side Story, per il quale ha vinto il Premio Oscar come migliore regia nel 1962.

“Dances at Gathering” si rivela un esercizio fluido di danza pura per cinque coppie. Un capolavoro di sottigliezza, grazia, raffinatezza e invenzione sull’incantevole e straordinaria musica per pianoforte di Fryderyk Chopin.

In Italia la stagione 2019 – 2020 della Royal Opera House di Londra è distribuita da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.