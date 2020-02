“Ciao a tutti! Sono stata un po’ assente in queste ultime due settimane perché l’intervento chirurgico che ho dovuto subire mi ha fatto stare parecchio male. –inizia così il suo ultimo post sul suo profilo Facebook per salutare i concittadini barlettani e gli amici- Piano piano mi sto risollevando e dopodomani, finalmente, comincerò la famosa chemioterapia di protocollo texano. Sono molto molto fiduciosa…Nella terapia in sé per sé e nell’aiuto di dio”.

La giovane donna e mamma barlettana, affetta da sarcoma triplo negativo al seno con metastasi, sta lottando da tempo contro questo male. Sin da subito è arrivato nei suoi confronti il sostegno di tutta la città di Barletta e dei concittadini che si sono mobilitati per raccogliere fondi per la sua causa con diverse iniziative dedicate. Le cure ricevute in Italia non hanno dato ad Emilia i risultati necessari, per questo, grazie al sostegno delle donazioni, la donna si è recata all’estero per curarsi e poter vivere la sua vita serenamente una volta sconfitto il male.

“Quando avrò aggiornamenti ve li darò. Nel frattempo vi ringrazio ancora per l’enorme affetto e l’enorme vicinanza che mi dimostrate (ovviamente unita a quella della mia famiglia). Sono la carica principale che mi spinge a tenere duro…Anche a sopportare i dolori fisici…Ti voglio bene Barletta”, così saluta la sua città. E la tua città, Emilia, ti è vicina con tutto il cuore.